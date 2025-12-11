El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, es una de las vitaminas más importantes. Su función principal es actuar como un potente antioxidante que ayuda a limpiar las arterias y evitar que se deterioren con el tiempo. Este nutriente participa directamente en la renovación celular, en la formación de glóbulos rojos y en la protección del sistema vascular, lo que contribuye a mantener el organismo en buen estado.

En las gestantes, el ácido fólico es indispensable. Los ginecólogos lo recomiendan porque ayuda a prevenir defectos del tubo neural, especialmente la espina bífida, que afecta la formación de la columna vertebral del feto. Además, favorece el desarrollo neurológico del bebé y la producción de leche materna durante la etapa de lactancia.

Otra función del ácido fólico es prevenir la anemia megaloblástica, un tipo de anemia causada por la falta de folatos, en la que los glóbulos rojos se forman más grandes de lo normal pero con menor capacidad funcional. De esta manera, contribuye a mantener la sangre en buen estado y a que el organismo funcione correctamente

Además, interviene en la regulación de la homocisteína, una sustancia que, al elevarse, puede dañar las arterias. Combinado con la vitamina B6 y el magnesio, ayuda a reducir este riesgo y evita que se formen estrías en las paredes arteriales. Si estas estrías aparecen, el calcio puede acumularse y favorecer el endurecimiento progresivo de los vasos sanguíneos.

El término “fólico” proviene de “foliar”, relacionado con las hojas, ya que los vegetales verdes son su fuente natural. Para alcanzar los niveles necesarios se recomienda suplementar con 400 mcg en niños y 800 mcg en adultos. Consumir ácido fólico en cápsulas permite concentrar la cantidad de verduras que difícilmente se ingiere a diario, apoyando la dieta, la producción celular y la salud del sistema sanguíneo.