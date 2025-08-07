Cuando las uñas se quiebran con facilidad, no se trata solo de una cuestión estética. En realidad, pueden estar revelando un desequilibrio interno, muchas veces relacionado con la nutrición o el entorno. La falta de vitamina C, minerales esenciales y proteínas estructurales como el colágeno debilita su estructura, volviéndolas más propensas a romperse.

También existen factores externos que contribuyen a su deterioro: manicuras agresivas, químicos en esmaltes y quitaesmaltes, detergentes sin protección y el hábito de morderse las uñas o cutículas, que genera un trauma repetido.

Las uñas frágiles pueden ser reflejo de:

– Hipotiroidismo leve: produce uñas delgadas y quebradizas.

– Déficit de hierro o anemia ferropénica: puede manifestarse en uñas cóncavas o con estrías.

– Problemas digestivos (hipoclorhidria, mala absorción): dificultan el aprovechamiento de minerales.

– Cambios hormonales: como en la menopausia o el posparto, por la caída de estrógenos.

Proteger las manos durante las actividades domésticas es una estrategia útil. También conviene lavar con agua fría, y cortar las uñas después del baño, cuando están más blandas y fáciles de manejar. Limarlas con delicadeza suele ser mejor que cortarlas bruscamente.

Desde adentro, una dieta rica en vegetales, cereales integrales y algas fortalece las uñas al aportar sílice, zinc y vitaminas antioxidantes. Las infusiones de cola de caballo, consumidas con frecuencia, refuerzan el silicio, mineral clave para la regeneración de tejidos. El aceite de almendras aplicado sobre las uñas nutre y fortalece. Y consumir magnesio y zinc por la mañana y la noche contribuye a restaurar la firmeza desde lo profundo.

TE PUEDE INTERESAR:

La columna de Pérez Albela: Alivio para la artrosis

La columna de Pérez Albela: Señales de miomas uterinos que conviene atender pronto

La columna de Pérez Albela: Hojas de cacao, el secreto ancestral sanador