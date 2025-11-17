¡Habla, sobrino! Si eres de los afortunados que recibieron su CTS y en unas semanas se suman la gratificación, algún bono o algún ingreso extra por alguna chambita, ¡bien por ti! Pero no te emociones nomás. Ese billete puede darte un buen empujón si lo usas bien. Todo está en tus manos, así que te pregunto, ¿lo vas a reventar en un gustito o lo vas a poner a chambear por ti?

Lo primero que te recomiendo es pagar deudas, sobre todo las que tienen intereses altos. ¿No tienes deudas? Mejor aún. Arma un fondo de emergencia, que nunca falta el imprevisto. También puedes pensar en invertir ese billetito extra, pero con cuidado, sobrino. No te vayas de cabeza con promesas de ganancia segura, porque las estafas están a la orden del día. Asegúrate de que sea en entidades formales y de entender bien dónde estás metiendo tu plata.

La Navidad pasa volando, pero tus decisiones financieras te acompañan todo el año. Que tu gratificación no termine hecha humo entre gustitos innecesarios. ¡Aprovecha esos ingresos extra con inteligencia!

TE PUEDE INTERESAR:

La columna del Tío Billegas: El despegue a medias del nuevo aeropuerto Jorge Chávez

La columna del Tío Billegas: ¡No bajarán impuestos!

La columna del Tío Billegas: ¡Qué viva la papa!