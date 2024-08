¡Habla, sobrino! Hoy, en el Día de la Juventud, me puse nostálgico al pensar en lo difícil que es ser joven en nuestro país, con tan pocas oportunidades en medio de una situación donde la economía tampoco ayuda. Solo en Lima Metropolitana, hay 90 mil jóvenes menos trabajando en comparación al 2019. ¡Recontra palta!

Siempre está presente el viejo mito de que los jóvenes no trabajan porque son vagos. Conversando con mis amigos economistas, me han dicho que casi la mitad de los jóvenes que no trabaja sí busca chamba, pero no la encuentra. Las puertas se cierran por la experiencia que no tienen y, ante ello, un trabajo informal es la única opción para ganar platita.

No es extraño, entonces, que más de la mitad de los jóvenes tenga la intención de irse del país en los próximos años. ¿Qué buscan? Mejorar su situación económica y familiar. Si bien no se puede cambiar el mundo en un día, sí suma tener mejores políticas públicas. ¡Ponte las pilas, Estado!

