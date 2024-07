¡Habla, sobrino! Acaba de salir el reporte de las Naciones Unidas sobre la seguridad alimentaria y salimos mal parados. Esto significa que no comemos lo suficiente o que comemos mal, siendo este el caso de más de la mitad de los peruanos. ¡Estamos en la cola de Sudamérica!

Uno de los grandes problemas detrás de esto es el costo del bitute. Los precios de los alimentos han estado por las nubes y, en 2022, 11.5 millones de peruanos no pudieron acceder a una dieta saludable. El consuelo es que esto de la inflación ya ha mejorado este año y que la situación debería mejorar. Pero no nos engañemos: sin combo, los chicos no aprenden. Si no aprenden, no rinden hoy en el cole ni mañana en la chamba. Y si no rinden, ¿cómo van a ganarse la vida? ¿Cómo va a despegar nuestro país?

Hay daños que va a costar revertir. ¿Qué se está haciendo para revertir la anemia, por ejemplo, si ni medicamentos han comprado? La espera desespera. ¡Sentido de urgencia, señores!

