¡Habla, sobrino! ¿Te has dado cuenta de que en estos días ha habido un montón de feriados? Resulta que ahora tenemos 16 feriados y, si le sumas los 30 días de vacaciones que se supone deberíamos tener, somos el segundo país del mundo con más días no laborables. Increíble.

Te cuento que cada feriado nos cuesta más de mil millones de soles. Muchas empresas paran o tienen que pagar el doble para no hacerlo. Y los que no tenemos contratos y vivimos del día a día, como este pechito, perdemos entre 50 y 100 soles por cada feriado porque hay menos movimiento.

La gran excusa es impulsar el turismo. Pero mis amigos de redes han calculado que el turismo solo se mueve cuando los feriados generan fines de semana largos, no cuando caen a mitad de semana. ¿No sería mejor tener menos feriados, pero colocarlos siempre en lunes o viernes? Así no habría sorpresas cada año, tendríamos un número fijo y nos aseguraríamos de que el turismo sí gane. Digo, nomás.

