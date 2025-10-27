¡Hola, sobrino! Tú sabes que siempre te digo que cuides tu plata y no gastes más de lo que entra. Pero parece que nuestros padres de la patria no aplican el mismo consejo cuando se trata del dinero de todos los peruanos.

Desde 2021, han aprobado 229 leyes que aumentan el gasto y recortan ingresos al Estado, el combo perfecto de lo que nunca debes hacer con tu billetera. Y ojo, sobrino, muchas de esas leyes generan gastos permanentes, como aumentos de sueldos o pensiones, que hay que pagar cada año.

¿Creías que eso era lo peor? Pues no. Hay 352 proyectos más en camino y quieren seguir repartiendo dinero sin mirar las consecuencias. No creas que eso no te afecta, porque cada sol que se va en esas medidas es un sol menos para la posta del barrio, el colegio de tus hijos o la seguridad de tus vecinos.

Lo que necesitamos es que las leyes vengan con respaldo y presupuesto, no con promesas vacías, y que nuestras autoridades piensen en el país, no en el aplauso fácil.

