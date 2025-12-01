¡Habla, sobrino! Resulta que el famoso REINFO, ese registro que servía para que los pequeños mineros se pusieran en regla, terminó siendo el mejor escudo para que los ilegales sigan trabajando. Y ahora, como si no bastara, quieren alargarlo hasta 2027. Lo más increíble es que piensan reincorporar a más de 50 mil mineros que habían sido excluidos antes. No los sacaron por gusto; la mayoría llevaba más de cuatro años sin mover un dedo, sin avances reales en su formalización.

Mientras tanto, la minería ilegal sigue creciendo, impulsada por la fiebre del oro, que sigue en aumento. Ya no se trata solo de Madre de Dios; el problema se ha extendido a 21 regiones, incluso invadiendo áreas protegidas. Cada vez más, la ilegalidad se expande y pone en riesgo ecosistemas importantes que deberían estar protegidos.

Para colmo, en el extranjero ya nos tienen bien marcados: Perú es el país de América Latina que más oro ilegal exporta, lo que resulta una verdadera vergüenza. Si seguimos alargando este cuento y repartiendo blindajes, la ilegalidad terminará por imponerse y nos pasará por encima sin freno alguno.

