¡Habla, sobrino! Agárrate con este dato: más de 3.5 millones de peruanos tienen una segunda chamba. Y no es porque les sobre energía. ¡Qué va a ser! Es porque la platita del primer trabajo simplemente no alcanza para parar la olla.

La mayoría de quienes están en esta situación tienen entre 35 y 54 años. Son los verdaderos reyes del recurseo: peruanos con familia que la luchan día a día, casi siempre en la informalidad. Esta realidad se ve sobre todo en el campo, en la pesca y en la construcción, sectores donde el sueldo a veces no llega ni al mínimo y hay que hacer magia para estirarlo.

Uno de cada cuatro peruanos que gana la mínima se ve obligado a buscarse un cachuelo extra solo para llegar a fin de mes. Aunque parezca solución, más trabajo no significa vivir mejor. Lo que realmente falta es inversión para que las empresas crezcan y los ingresos de los trabajadores mejoren. ¡Ya basta de vivir parchando huecos! Lo que se necesita es una chamba digna.

