¡Sobrino! El frío ha llegado y, ¿adivina qué? Nos volvió a agarrar desprevenidos. No hay frazadas para quienes más lo necesitan, no existen planes claros para apoyarlos y, lo peor de todo, ¡no hay agujas para aplicar las vacunas contra la influenza! La Contraloría ya informó que hay 1.5 millones de dosis almacenadas porque faltan las agujas específicas. ¡Increíble!

Mientras tanto, hay miles de personas en riesgo, especialmente en Ica, Tacna, Arequipa, Puno, Cusco y Huancavelica. Las enfermedades respiratorias están a la orden del día, los niños faltan más al colegio y cada jornada de frío nos quita horas de trabajo. El frío no solo nos enferma, ¡también afecta nuestra productividad!

Recursos hay: este año se han destinado más de 700 millones de soles para enfrentar este problema. Pero si ese dinero no se utiliza a tiempo, es como tener la frazada y no ponérsela. ¡Ya pues! Debemos exigir que los fondos se usen correctamente, que las vacunas lleguen a quienes las necesitan y que exista una verdadera coordinación entre todos los niveles de gobierno. ¡El frío no espera!

