Sobrino, la semana pasada tuvimos el APEC en Lima, un foro con 21 países del Asia-Pacífico, entre ellos gigantes como Estados Unidos y China. ¡Y nosotros también estamos en este club! Con el foro, se busca mejorar nuestras alianzas comerciales y fomentar nuestras exportaciones.

Hasta ahí, todo bien. El problema fue que el trabajo y las clases remotas nos terminaron paralizando. ¿Los más afectados? Los estudiantes. La mayoría no tiene las herramientas necesarias para las clases virtuales, ya que 1 de cada 5 hogares no tiene Internet, y muchos más no cuentan con laptops. Además, los trabajadores tuvieron que laborar desde casa, pero no todos lo lograron. ¡Imagínate cómo fue para aquellos que trabajan en construcción! ¡Terrible!

Es cierto que la llegada de altos funcionarios requiere medidas especiales para facilitar su estadía. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, y menos aún perjudicar a gran parte de la población. Sin resolver problemas de fondo como la inseguridad, las alianzas que estamos logrando no darán buenos frutos. ¿Cuándo nos reunimos para buscar soluciones? Esa es mi gran duda.

TE PUEDE INTERESAR:

La columna del Tío Billegas: El agua, nuestro derecho

La columna del Tío Billegas: ¿Y el gas natural para cuándo?

La columna del Tío Billegas: ¡¿Qué ajos?!