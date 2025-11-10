¡Habla, sobrino! Ya se acabó Halloween y, la verdad, se empieza a sentir ese olorcito a panetón. La Navidad está a la vuelta de la esquina y arranca la campaña comercial más importante del año. Así que si tienes un negocio, ponte mosca, porque en estas semanas la mayoría se juega casi un tercio de sus ventas anuales.

La gente ya va a cobrar su gratificación, su aguinaldo, y está con la billetera lista para buscar el regalo perfecto, la cena y la ropa nueva. Si eres comerciante, no te duermas en tus laureles. Es el momento de asegurar tu stock. Aprovecha ahora si importas, que el dólar está más tranquilo, y trae novedades. No ofrezcas lo mismo de siempre.

Y si estás del lado del consumidor, ¡tampoco te regales! Ojo con esas ofertas que son puro cuento. Compara bien los precios, busca con tiempo y no te gastes todo el aguinaldo en un solo día. La idea es pasarla bien sin quedar misio en enero. ¡Usa la cabeza, sobrino!

