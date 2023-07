Más allá de las críticas por sus cuestionados antecedentes y por sus nexos con César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), el ministro de Salud, César Vásquez, tiene por delante un inmenso reto en la gestión, pues no solo se ha encontrado con las secuelas sanitarias que nos ha dejado el COVID-19, miles de casos de dengue y otros males como el síndrome de Guillain-Barré, sino que además, como hemos informado en OJO el domingo, hay 40 mil cirugías en espera desde hace dos años. Esto es un drama, pues muchas de estas intervenciones han debido llevarse a cabo hace rato. Ahora, transcurrido el tiempo, no hace falta ser médico para darse cuenta de que, con semejante espera de 24 meses, los pacientes tienen que haber visto empeorado su estado de salud. Es urgente desembalsar las intervenciones pendientes. No se puede tener a miles de peruanos con el corazón en la boca rogando para ser programados para una cirugía a la que tienen derecho. Señor ministro, usted tiene la palabra.