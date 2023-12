El verano aún no empieza, pero las altas temperaturas ya se comienzan a sentir. Ayer, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que en Lima la temperatura durante el verano llegará hasta los 33°C en la sombra, lo que ha catalogado como una cifra histórica. El Fenómeno del Niño es el factor principal para este incremento de la temperatura, que será 4 grados por encima de lo habitual, informó el ente meteorológico. Ante este panorama, lo que corresponde es tomar medidas preventivas para no ser víctimas de los golpes de calor y las lesiones en la piel. Es fundamental mantenerse bien hidratado, en especial los niños y los adultos mayores, quienes no siempre pueden expresar su necesidad de líquido, pero que lo requieren mucho más que un joven o un adulto. Es básico aplicarse el bloqueador solar, usar lentes de sol, sombreros de ala ancha y ropa en tonos claros para proteger la piel de los rayos UVB y UVA. A seguir estas recomendaciones que, aunque son las mismas que se repiten año a año, no muchos las cumplen. Todos a cuidarse de los rayos solares.