Una nueva víctima de las extorsiones y el cobro de cupo. Se trata del chofer de una combi de la empresa de transporte “El Mandarino”, que fue asesinado por sicarios al interior de su unidad, en el distrito de Comas. Los asesinos dejaron una nota amenazando con asesinar a más conductores si la empresa continúa pagando cupo a otra banda de delincuentes. Esta guerra entre mafias de extorsionadores está desangrando al país. Ante esta realidad, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, cuestionó que se difunda este tipo de información, señalando que eso “contribuye a generar zozobra en la población”. No señor Zanabria, lo que realmente genera zozobra es ver cómo el hampa gana terreno en el país y que la labor policial no puede frenar esta ola de crímenes. Los operativos donde se capturan a decenas de presuntos delincuentes y, según el propio comandante general de la PNP, la desarticulación de 700 bandas delincuenciales parece no ser suficientes. ¿A dónde vamos a parar?