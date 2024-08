No hay semana en que las carreteras del Perú no sean escenario de algún accidente de tránsito con consecuencias fatales. Ayer, dos tragedias de este tipo se registraron en nuestro país, la primera ocurrió en la Carretera Central, donde un bus que trasladaba a los integrantes de una banda de música se volcó en el kilómetro 95 de esa importante vía, dejando como saldo un muerto y 13 heridos. El otro siniestro se reportó en la región Puno, donde tres personas perdieron la vida y 11 resultaron con heridas de gravedad. Lamentablemente, en el Perú más personas pierden la vida a causa de un accidente de tránsito que por un homicidio, el delito con más incidencia en el país. Entre enero y julio de este año, han fallecido 1216 personas en un accidente de tránsito, siendo Lima la región Lima la que concentra la mayoría de estos siniestros. El mal estado de las vías, una falla mecánica o humana o el mal estado de las unidades son algunas de las causas, corregibles, que provocan los accidentes. La Sutran debe trabajar para que estas cifras no aumenten.