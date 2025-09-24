El arte peruano está de luto. Ayer se dio a conocer el fallecimiento del destacado actor nacional Hernán Romero.

Sus casi siete décadas dedicadas a la actuación en cine, teatro y novelas, sin duda hacen que su partida, a los 83 años, deje un gran vacío en la cultura peruana.

Hernán Romero fue un gran referente para muchos actores y actrices jóvenes, con quienes compartió escena, muestra de ello es que varios lamentaron en sus redes la partida del “maestro”.

Entre sus más destacados trabajos están novelas como “Gorrión”, “Cosas del amor” y “Simplemente María”; así como las películas “No se lo digas a nadie”, “Caídos del cielo”, “El Bien Esquivo” y “Rosa Mística”.

En su trayectoria, Hernán Romero acumula más de 90 obras de teatro, 25 novelas y 15 películas, que lo convirtieron en un referente indiscutible en la actuación.

Su ejemplo de entrega, profesionalismo y disciplina quedarán como ejemplos para las siguientes generaciones de actores. Adiós a un grande.