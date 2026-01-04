Los venezolanos en todo el mundo celebran la caída del dictador Nicolás Maduro, quien fue capturado por el gobierno de Donald Trump y llevado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotrerrorismo y liderar el cartel de “Los Soles”. Sin embargo, esta situación hay que tomarla con pinzas. Si bien resulta positivo saber que el régimen chavista, que llevaba 25 años en el gobierno de Venezuela, ha sufrido un duro golpe, esto solo es el comienzo, porque aún falta que caiga todo el aparato de gobierno para dar paso a una verdadera democracia. Los venezolanos tienen el derecho de vivir en democracia y decir libremente sobre su futuro y quiénes serán sus gobernantes, sin la intervención de ninguna autoridad extranjera. Ayer comenzó el camino hacia la libertad de miles de venezolanos. En el Perú, las principales plazas en Lima y el interior del país se llenaron de venezolanos que celebraron con cantos, baile y lágrimas el fin de la dictadura. Hoy un nuevo amanecer, lleno de esperanza, se presenta para el país llanero.