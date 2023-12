Si el gobierno de Dina Boluarte ha decidido dar dinero a quienes años anteriores hicieron aportes al ya desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), lo mínimo que debería hacer es informar bien y dar todas las facilidades para que los beneficiarios, en su mayoría adultos mayores de escasos recursos, sepan cuándo cobrar y no estén haciendo colas desde la madrugada para que al final no reciban nada simplemente porque les toca cobrar otro día. Ayer, por ejemplo, se ha visto una larga cola en el Centro de Lima. Parte el alma ver a los abuelitos reclamando el dinero ofrecido, sin que nadie les dé razón ni la más elemental facilidad. Tengamos en cuenta que es gente que recibe unas cuantas monedas de pensión, algunos apoyan incluso a sus familias, y que la platita ofrecida por este gobierno tras largos años de espera les puede solucionar muchos problemas que arrastran de tiempo atrás. Hay que ser empático con quienes necesitan de todos para que su vejez no sea tan dura. La mano al pecho, por favor.