La zona perteneciente al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) fue nuevamente escenario de una emboscada narcoterrorista que acabó con la vida de siete efectivos de la Policía Nacional del Perú, y dejó herido a un agente. Las imágenes son de horror. Este crimen se suma a la matanza de una familia en el distrito de San Miguel a manos de un grupo de sicarios, ocurrida el pasado lunes. Estos dos hechos de sangre han ocurrido en esta última semana, dejando entrever los niveles de violencia que se registran en el país, los mismos que son de temer. Ante este escenario, más de uno ha comentado en sus redes sociales, no con poca razón, que no estamos lejos de convertirnos en ciudad Juárez, en México, donde el narcotráfico desata baños de sangre con matanzas diarias. No podemos llegar a ese punto. Es posible cree que aún estamos a tiempo de ponerle un alto y combatir con firmeza al narcoterrorismo y la delincuencia que desangran al país.