No hay duda de que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, es una joya que tiene todos los antecedentes como para jamás haber sido elegido en el cargo. Sin embargo, allí está con todos sus anticuchos encima. Que el caballero sepa engatusar a los electores para que voten por él, es un tema que tendría que ser motivo de análisis. Pero es muy cuestionable que una presidenta en funciones como Dina Boluarte no haya sido capaz de advertir qué clase de persona era su “wayki”, el que le “prestaba” relojes y joyas costosísimas. Cómo es posible que nadie del entorno de la mandataria al menos se haya dado el trabajo de buscar en Google para conocer la pesada mochila que carga este personaje que hasta ha sido acusado de recibir una cuantiosa coima en su departamento de San Isidro, en Lima, ciudad en la que pasa más tiempo que en Ayacucho, región que dice gobernar. En las provincias mucho se quejan de Lima y de las autoridades. No obstante, a la hora de votar lo hacen por gente dudosa como su actual gobernador que dice que su fortuna viene del siempre dudoso negocio de los casinos. De mal en peor.