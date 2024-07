Mañana arranca el Torneo Clausura de la Liga 1. Luego de disfrutar de emocionantes partidos con la Eurocopa, y quedar preocupados con el desempeño en la Copa América de las selecciones con las cuales la Bicolor tendrá que enfrentarse próximamente en las eliminatorias al mundial, nos toca ver nuestra realidad. Es una lástima que el Perú no cuente con futbolistas con la proyección deportiva del seleccionado español Lamine Yamal, un muchacho que a sus 16 años es el futbolista más joven de la historia en jugar y anotar en la “Euro”. En nuestro país, el goleador de la selección es Paolo Guerrero y tiene 40 años. Pero tener jóvenes talentos no es obra del destino o la magia, sino el resultado de un trabajo de formación, algo que hace muy bien el club Barcelona, de cuyas canteras salió el astro Lionel Messi. Pero el problema no es que en el Perú no haya talento. Nuestra mayor dificultad es que los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol no ven más allá de sus narices. Los directivos de los clubes deben impulsar el trabajo en las categorías menores. Hay talento, falta buscarlo.