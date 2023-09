Sería bueno saber si la declaratoria de emergencia dispuesta en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana (Piura) es parte de un plan integral de lucha contra la inseguridad en estas jurisdicciones, pues si todo consiste en colocar militares en las calles, sin que haya una estrategia para ubicar y capturar a los delincuentes, y luego someterlos a un sistema de justicia eficiente, oportuno y severo, estaríamos ante más de lo mismo. Hay que tener en cuenta que los militares no hacen frente a “marcas”, sicarios, rateros ni extorsionadores, pues no cuentan con competencias ni armas para eso. Sacar a la tropa es vistoso y puede dar la idea de que se está actuando con energía contra el hampa, pero la solución está siempre en manos de la Policía y de un sistema de justicia que no funciona desde hace mucho. ¿De que vale sacar efectivos con blindados y fusiles si va a venir un fiscal a dejar en libertad a cualquier hampón? Exijamos acciones contra la violencia, sí, pero que sean efectivas y no parte de un show para hacer creer que hay una estrategia.