Una acertada decisión fue recluir a Erick Moreno Hernández en la Base Naval del Callao. El grado de peligrosidad del apodado “Monstruo” ameritaba que el INPE designe dicho centro penitenciario como el lugar donde pasará los próximos 36 meses de prisión preventiva que un juez le imputó mientras duren las investigaciones que se le siguen por ser cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte” y autor de los casos de extorsión, secuestro y sicariato que se le imputan. Recluirlo en un lugar de baja población penitenciaria permitirá una mejor vigilancia y garantizará la integridad del reo, cuya vida corre peligro debido a la información que maneja. Algo que llamó la atención del traslado fue la apariencia del “Monstruo”. Al mismo estilo de los presos de las cárceles del presidente salvadoreño Nayib Bukele, Erick Moreno lucía la cabeza rapada y un uniforme blanco. Son gestos que buscan expresar que el gobierno de Jerí actuará con mano dura ante la delincuencia. Que así sea y que no quede solo para la foto.