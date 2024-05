Los días pasan y no hay mayor novedad de la empresaria Jackeline Salazar Flores, quien fue secuestrada el 13 de mayo pasado en Los Olivos por un grupo de hampones que estarían al mando del feroz “Monstruo”, sujeto que hace tiempo ha debido estar ya tras las rejas. La familia de la afectada ha pedido a la Policía Nacional que no intervenga, pues está tratando de negociar con los delincuentes y juntar el dinero que les exige por la joven dedicada al rubro de los gimnasios. Lo que estamos viendo es un drama, pues hasta hace un par de años la modalidad del secuestro había desaparecido luego de muchos años de trabajo policial y de un sistema judicial que en su momento fue implacable con estos criminales que recibieron penas que no bajaron de los 30 años de encierro. Hoy, con jueces y fiscales que juegan a favor del delito, el panorama ha cambiado. El rapto ha vuelto. Desde este espacio hacemos votos para que Jackeline vuelva pronto sana y salva a su hogar, y que los hampones que la tienen se vayan a la cárcel.