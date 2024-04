Desde hace un tiempo grupos de jóvenes realizan eso que se llama “piques ilegales”, que no son más que carreras en la vía pública en que a vista y paciencia de alcaldes y policías, se expone la vida no solo de estos infractores, sino también la de gente que nada tiene que ver con esta actividad que nadie se ha propuesto frenar, más allá de los ruidos y molestias que esto genera. Esta actividad al margen de la ley ya no se da solo en la Costa Verde o en Javier Prado. Hace poco hemos visto cómo también están usando el Paseo de los Héroes Navales, frente al Palacio de Justicia, para estas competencias que son una patada a la legalidad y el orden en la capital. ¿Por qué se siguen permitiendo? ¿Qué padrino tienen esos desadaptados que se creen dueños de las calles? ¿Qué dicen al respeto los alcaldes y jefes policiales? Se supone que vivimos en un país donde tenemos autoridades que deben velar por el ciudadano de a pie, que nada tiene que ver con las actividades de sujetos que se amparan en la oscuridad de la noche para atentar contra todos nosotros.