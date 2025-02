Los exámenes preventivos juegan un rol fundamental para combatir enfermedades complejas como el cáncer. En ese sentido, se puede afirmar que es de vida o muerte que los hospitales cuenten con los equipos adecuados y en óptimas condiciones para realizar las evaluaciones de descarte. Parece que esto poco le importa al Ministerio de Salud (Minsa). Según información proporcionada por la Contraloría General de la República a este diario, siete funcionarios y servidores del Minsa dieron conformidad y elaboraron informes técnicos para la recepción, instalación, características técnicas y puesta en funcionamiento de 29 mamógrafos digital 2D, a pesar de que 11 de estos incumplían con las especificaciones técnicas requeridas. Este hecho afectó, al menos, a 1590 pacientes que requerían un diagnóstico oportuno para determinar si padecían de cáncer de mama o no. Esta situación, donde se ha puesto en riesgo la salud pública, no puede quedar sin ser sancionado. El ministro de Salud debe tomar cartas en el asunto. Con la salud de la población no se juega.