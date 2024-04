Sería bueno preguntarles a los congresistas que votaron por nombrar y pagar un sueldo a profesores de colegios públicos que no se presentaron a las evaluaciones destinadas a medir sus capacidades o salieron desaprobados, si pondrían a sus hijos en colegios donde hay docentes que no han acreditado un mínimo de capacidad profesional como para ser parte de la formación de los niños y jóvenes peruanos. Es evidente que no lo harían, porque sería un atentado contra la formación de sus pequeños. Sin embargo, en el Poder Legislativo congresistas de todas las bancadas, no solo las que tienen a Pedro Castillo como “ídolo”, han condenado a que miles de futuros ciudadanos que acuden a planteles estatales y que no son sus hijos, tengan como maestros a estos profesores que hace tiempo deberían dedicarse a otra cosa, y no a estar hundiendo más al Perú en el mar oscuro de la formación deficiente que impide a millones salir de la pobreza.