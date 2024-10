El uso de la motocicleta por parte de los delincuentes para cometer sus atracos ha llevado a que seis alcaldes de Lima decreten ordenanzas en sus comunas para prohibir la circulación de dos pasajeros en una moto. No es la primera vez que se plantea esta iniciativa, en el pasado se presentaron proyectos de ley en el Congreso en esa misma línea, pero no progresaron porque afectaba el derecho al libre tránsito de los moteros. Pero en esta ocasión la situación es diferente, porque la medida se ha aprobado vía ordenanza municipal en San Martín de Porres, Ancón Independencia, Puente Piedra, Santa Rosa y La Victoria mientras dure el estado de emergencia. Pero la propuesta ha escalado hasta el Ejecutivo, que ya elabora el decreto para que la medida se aplique en los 14 distritos donde está vigente la emergencia. Esto ha desatado comentarios, a favor y en contra. Los motociclistas argumentan que la propuesta no tuvo resultados en Colombia. Estigmatizando a los moteros no se reducirá el delito.