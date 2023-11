La Fiscal de la Nación fue citada por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para presentarse a una sesión extraordinaria en el parlamento, hoy jueves 30 de noviembre desde las 8:00 a.m., para que responda sobre su “presunta vinculación a una organización criminal” en el Ministerio Público, relacionada a “presuntos graves hechos de corrupción identificados como el caso ´La fiscal y su cúpula de poder - operación Valkiria’”. Esta es la oportunidad para que Patricia Benavides rompa su silencio sobre las acusaciones que le imputa el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP). Recordemos que cuando se hizo pública esta investigación, con los allanamientos a la casa y la oficina de Jaime Villanueva, asesor de la Fiscal de la Nación, Benavides salió no para explicar o responder ante estos hechos. No. Ella salió a anunciar que denunciaba constitucionalmente ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte por homicidiom por los fallecidos en las protestas. Sobre las acusaciones de liderar una organización criminal no dijo nada. Solo “la verdad (no el silencio) os hará libres”