No puede ser que los directores de colegios particulares que viven amenazados por bandas de extorsionadores se vean obligados a tener que brindar clases virtuales para no exponer sus vidas ni la de los docentes, alumnos y administrativos. Según información de la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (Anacopri), son más de 450 instituciones educativas privadas las que vienen siendo amenazadas. Guido Quintanilla Gómez, presidente de la Anacopri, informó en una radio local que la situación se ha agravado este año y advirtió que, de no recibir respuestas del gobierno, podrían cerrar colegios a nivel nacional. Ante esta realidad, desde el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio del Interior, han determinado el desplazamiento de 3200 agentes de la Policía Nacional para que resguarde el buen inicio del año escolar. Esta medida es solo un paliativo, es imposible mantener a los policías resguardando todo el año los colegios que están bajo amenaza. Lo que falta en el gobierno de Dina Boluarte es una estrategia que acabe con este problema de raíz.