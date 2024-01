El nuevo comandante general de la Policía, general PNP Víctor Zanabria, ha dicho que en su gestión habrá resultados en la lucha contra la criminalidad, algo que, valgan verdades, no vemos en muchos años, a lo largo de diferentes gestiones al frente del Ministerio del Interior y la Policía. Si el nuevo jefe policial tiene la receta para sacar de circulación a asesinos, rateros, extorsionadores, explotadores sexuales y demás escorias de la sociedad, en buena hora, pues esta situación no da para más. La gente ya ni puede entrar a un restaurante a comer un pollo a la brasa o andar por la calle con su celular, pues de inmediato se convierte en blanco de hampones que no respetan ni la presencia de menores de edad. Jamás habíamos atravesado por una crisis de inseguridad como la actual, mientras, lamentablemente, en la cumbre del Poder Ejecutivo y en la PNP, las cabezas se andan peleando por poner a sus amigotes en unidades donde prolifera la corrupción. A propósito, ¿ya sacaron a Víctor Torres del cargo de ministro? ¿Qué espera la presidenta para mandarlo a su casa?

