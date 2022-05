La portada de la revista “The Economist”, donde se observa espigas de trigo, que en lugar de granos llevan calaveras, es contundente para alertar el desastre alimentario que se avecina en todo el mundo. Es sabido que la guerra en Ucrania está provocando la escasez de trigo y fertilizantes, esto último vital para la producción de alimentos. En Perú, el presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas, alertó al gobierno del lápiz la necesidad de garantizar la compra de fertilizantes. Si bien el Ejecutivo aprobó un decreto que destina S/348 millones para adquirir fertilizantes, no se sabe dónde se comprará. Sobre esto, el economista Eduardo Zegarra dice que “el Perú está sentado en una bomba de tiempo. No hay de dónde comprar fertilizantes y en el país estamos inmersos en el tema de una nueva Constitución”. Zegarra resalta que el “Perú es uno de los países más vulnerables de la región por falta de una política de seguridad alimentaria”. Para completar el cuadro, el ministro de Salud reveló que el tema de la inseguridad alimentaria no se está viendo en el Consejo de Ministros. ¿Si nuestras autoridades no están al tanto de esta crisis, qué nos espera a los peruanos?