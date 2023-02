La compañía Compare The Market acaba de poner al Perú en su sitio y no es precisamente para alegrarse. Coloca a Tailandia como el país con los peores conductores del mundo, seguido -ni más, ni menos- por nuestra patria y el laberinto que es su tráfico vehicular. ¿Y qué elementos tomó para sustentar dicha clasificación? Precisamente, todos ligados con la seguridad vial, entre ellos los límites de velocidad, el nivel máximo de alcohol permitido en la sangre, la calidad de carreteras y el número de muertes por accidentes de tráfico. Compare The Market ha puesto el dedo en la llaga porque, en efecto, nuestras calles registran un flujo vehicular insoportable, con un parque automotor de vehículos de toda laya y choferes que se rigen por la ley de la selva. Como bien dice el informe, Japón se erige como el territorio donde se encuentran los conductores más seguros del mundo, tanto para los choferes mismos como para los peatones. Qué envidia. ¿Y qué hará Porky al respecto en Lima?