No debemos esperar a que los casos de COVID-19 se incrementen, o que algún familiar cercano caiga por culpa de este virus, para recién pensar en vacunarnos. Ya se dijo desde que apareció esta pandemia, el virus no se va a ir y solo nos queda cuidarnos y aprender a convivir con él. La mejor manera de protegernos ante el coronavirus es cumpliendo con la vacunación. Hoy es fundamental tener la dosis de refuerzo con la vacuna bivalente. El Ministerio de Salud debe impulsar una gran campaña informativa, algo que hasta el momento no vemos por ningún medio. Pocos saben que no es necesario haber recibido la cuarta dosis para aplicarse ahora la vacuna bivalente. Desde OJO, estamos comprometidos con llevar la mayor cantidad de información respecto a esta nueva variante, que si bien no es más grave o letal, sí se disemina rápidamente. No queremos volver a ver saturadas las salas de emergencia de los hospitales. Cuidémonos y cuidemos a nuestras familias. Vayamos todos a vacunarnos, la atención es de lunes a domingo desde las 8 a.m. Avisados están.