Parece que la campaña para el 2026 no ha empezado solo en Trujillo con César Acuña valiéndose de la llegada de Paolo Guerrero a su equipo de fútbol, sino también en Lima, donde el congresista investigado por corrupción, José Luna Gálvez, quiere hacer hasta una marcha para que se apruebe el retiro del dinero que algunos peruanos tenemos en las AFP con miras a recibir una pensión cuando dejemos de trabajar. El dueño de Podemos y de la fenecida universidad de triplay Telesup está tratando de hacer populismo y demagogia con nuestra plata. Está buscando ganar aplausos y luego votos, incurriendo en la gran irresponsabilidad de ir reduciendo los montos de las futuras pensiones. Hay muchas cosas por mejorar en el sistema privado de pensiones, pero la solución no pasa por medidas de corto plazo que no son más que politiquería barata generada por un personaje que al momento de asumir su cargo en el Congreso se encontraba bajo arresto domiciliario y que se muere por ser presidente del Perú.