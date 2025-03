¡Hola, sobrino! La inseguridad ciudadana cada vez está peor. Lo que pasó con Armonía 10 nos dejó en shock, y el problema se ha extendido a otros sectores: más de 450 colegios han sido extorsionados en lo que va del año. Es triste pensar que, en vez de enfocarse solo en estudiar, los chicos también tengan que lidiar con el miedo. Las escuelas deberían ser un espacio seguro, pero hoy muchas familias viven con incertidumbre.

Esto no solo pone en jaque la seguridad de los estudiantes, sino que también afecta su educación. Algunos colegios han vuelto a las clases virtuales, lo que perjudica el aprendizaje y la enseñanza de calidad. ¡Así no se construye el futuro del país!

El Estado de Emergencia ha sido la salida fácil del Gobierno, pero ya sabemos que no basta. Mientras no haya inteligencia policial, tecnología y una reforma real en seguridad, la violencia seguirá arrebatando vidas. No podemos acostumbrarnos a vivir con miedo, ni aceptar que la delincuencia sea parte de nuestro día a día. ¡Es momento de exigir respuestas y acciones concretas!

