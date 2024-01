Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Joaquín, de 39 años, que vive en Barranco:

Doctora Moro, estoy bastante aturdido por la reacción de mi saliente. Ivanna y yo teníamos una relación casual, es decir no éramos una pareja formal, desde hace 8 meses. El 31 de diciembre me di cuenta que me había eliminado de todas sus redes sociales sin darme una sola explicación.

La última vez que nos vimos la noté muy cariñosa e, incluso, me volvió a proponerme que oficialicemos nuestro romance, pero le dije que aún no me sentía seguro. Ella aceptó mi respuesta y continuamos juntos el resto del día. Al despedirse, sus ojos se llenaron de lágrimas y cuando le pregunté que le sucedía, me respondió que todo estaba bien.

Después de ese día no me escribió más, como siempre lo hacía. Sin embargo, no me alarmé porque siempre nos hemos portado de esa manera. A veces nos veíamos tres días seguidos y luego dejábamos de hablar una semana o, incluso, más días.

Señora Moro, esta actitud me tiene completamente sorprendido. Yo no le hice daño y, aunque ella no lo sabía, yo no salía ni coqueteaba con nadie más. Solo estaba interesado en ella, pero las relaciones amorosas no me gustan porque siento que generan dependencia emocional. He tratado de comunicarme con Iva de mil maneras, pero parece como si se la hubiera tragado la tierra. Mis amigos me dices que, quizás, Ivanna decidió empezar el 2024 sin mí. No sé qué hacer, la extraño mucho. Jamás pensé que desaparecería de mi vida de esta manera. Aconséjeme, por favor.

CONSEJO

Estimado Joaquín, probablemente, como dicen tus amigos, Ivanna quiere empezar este nuevo año sin esta relación informal que, al parecer, le hace daño. Si la última vez le dijiste que no querías nada formal aún, es posible que ella sintiera que no estaba yendo a ningún lado con su relación. Sé que todo esto te debe tener confundido, pero si no la quieres, es mejor que la dejes ir. Saludos.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe