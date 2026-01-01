En enero los días de playa se inician oficialmente y, aunque los cuidados de la piel pueden parecer obvios, muchas personas desconocen que la radiación ultravioleta en el país alcanza niveles extremadamente altos. Esto significa que la piel puede sufrir quemaduras solares en solo minutos si no se protege adecuadamente.

El Dr. Sebastián Salinas Groppo, dermatólogo y coordinador de la XXXII Campaña Nacional de Educación, Prevención y Detección Temprana de Cáncer de Piel y Melanoma del CIDERM Perú, brinda consejos prácticos para disfrutar del sol sin riesgos.

DAÑO. Las quemaduras solares son el daño inmediato que provoca la radiación ultravioleta. Se presentan con enrojecimiento, dolor, ardor o ampollas y afectan especialmente a quienes se exponen sin protección. Cada quemadura deja un daño acumulativo que eleva el riesgo de desarrollar cáncer de piel a largo plazo.

PROTECCIÓN. Evitar la exposición directa entre las 10 y las 16 horas, usar ropa de manga larga, sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV, y aplicar bloqueador con FPS 30 o más, reaplicando cada dos o tres horas o después de nadar, ayuda a prevenir lesiones.

SÍNTOMAS. Pueden incluir piel caliente, enrojecimiento, ampollas o descamación, y en casos graves dolor de cabeza, fatiga, fiebre o náuseas. Reconocerlos a tiempo permite actuar rápido y evitar complicaciones.

PIELES. Las personas con piel clara son más vulnerables por tener menor concentración de melanina, aunque cualquier tipo de piel puede quemarse si no se protege correctamente.

OJO AL DATO. El índice de radiación ultravioleta supera 11, considerado extremadamente alto. Cada minuto sin protección incrementa la posibilidad de quemaduras y daño acumulativo.

JÓVENES. La exposición sin protección durante los primeros 20 años de vida aumenta el riesgo de cáncer de piel, especialmente melanoma, que es el más agresivo.

EMERGENCIA. Ante quemaduras graves, dolor intenso, fiebre o ampollas, acudir de inmediato a un especialista y no manipular la piel afectada.