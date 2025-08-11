Los embutidos son productos cárnicos procesados que incluyen jamón, salchichas, chorizo, mortadela, entre otros. Se preparan con carne picada, grasa, sal y aditivos, y suelen conservarse mediante curado, ahumado o fermentación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) los clasifica como carcinógenos del grupo 1, es decir, existe evidencia suficiente de que su consumo frecuente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal. Esta clasificación los coloca al mismo nivel que el tabaco y el alcohol en cuanto a certeza del riesgo, aunque no en magnitud. Diversos estudios indican que consumir 50 gramos diarios de embutidos, equivalente a una salchicha o dos lonchas de tocino, incrementa el riesgo de cáncer. Por ello, instituciones como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la FAO recomiendan limitar su consumo al mínimo o evitarlos por completo. Recuerda que una dieta saludable es un potente protector de la salud.

