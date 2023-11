Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Cristina, de 34 años, que vive en Breña:

Cristina (34 años, Breña). Señora Moro, ya no tolero más una situación con mi esposo. No sé qué hacer para solucionar este problema.

Le cuento lo que pasa. Rubén, mi pareja, es un hombre maravilloso, amoroso, amable, honesto y tiene un corazón enorme, pues siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Por todas esas cualidades me enamoré de él. Tenemos cuatro años de matrimonio. Nos ha ido muy bien en este tiempo. Sin embargo, ha surgido un problemita que se ha vuelto más grande.

Mi esposo no quiere limpiar el baño. Hace un par de meses me cansé de hacer esa tarea solo yo. Así que le dije que él también debería limpiarlo. Me respondió que sí, que estaba de acuerdo, que yo tenía la razón. Sin embargo, no lo hace.

Cada vez que llegaba el fin de semana y le tocaba limpiar el baño me salía con que le dolía la cabeza, la espalda, los brazos o que tenía síntomas de resfrío. En realidad, no quiere limpiar el baño. Hace poco le pedí que me diga la verdad, el motivo por el cual no quería limpiar esta parte de la casa, y me dijo que lo disculpe, pero que prefería no tener contacto con los millones de microbios que encontraría en el inodoro, ducha y lavadero.

Es el colmo, doctora. Me dio un motivo absurdo. Mi esposo puede usar guantes al igual que yo, pero no le da la gana. No le importa que yo me canse y ensucie. No me tiene consideración. Esto ha provocado que tengamos muchas discusiones. Es horrible vivir así. Su consejo, por favor.

Estimada Cristina, entiendo el problema. Te aconsejo que hables con tu esposo sobre el tema, pero hazlo tranquilamente. Dile lo que sientes con su negativa a hacer la limpieza del baño. Escúchalo. Creo que si él hace otras tareas del hogar esto compensa que no quiera limpiar esta parte de la casa. Evalúen su distribución de tareas en el hogar. Suerte.

