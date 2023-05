Los edulcorantes se pueden clasificar como nutritivos (con calorías) y no nutritivos (sin calorías) y, a su vez, son naturales o artificiales respectivamente.

Dentro de los nutritivos y naturales se ubican los azúcares (panela, miel, azúcar de coco, azúcar de dátil, etc), lactosa (propia de la leche), fructosa (propia de la fruta), dextrosa, tagatosa, entre otros. Y los nutritivos artificiales pueden tener un origen natural pero, al ser procesados, pierden su condición, entre ellos figuran el jarabe de maíz, azúcar invertido, polialcoholes (como el xilitol) y maltitol. Los polialcoholes también pueden encontrarse de forma natural en los alimentos).

Dentro de los no nutritivos naturales se ubica la estevia y otros productos no populares en nuestro medio, y en los no nutritivos artificiales se ubica la sucralosa, aspartamo, sacarina, ciclamato, neotamo y acesulfame k. Son los edulcorantes no nutritivos naturales y artificiales a los que hace referencia la OMS en su reciente advertencia sobre su impacto en la salud.

