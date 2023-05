El 15 de mayo del 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio una recomendación sobre los edulcorantes. Afirmó que los edulcorantes no sirven para perder peso y que un consumo elevado y por largo tiempo estaría asociado a elevar el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares, y por lo tanto desaconseja su uso.

Esta posición generó titulares en diferentes partes del mundo, así como muchas dudas e inquietudes. En mis columnas de esta semana trataré de explicarles qué significa esta recomendación y profundizaré sobre los tipos de edulcorantes, tanto los nutritivos (panela, miel, etc.) como los no nutritivos (estevia, aspartamo, etc.).

Lo que sí quiero adelantarles hoy es que debemos tener en cuenta dos cosas: primero que la recomendación de la OMS se basa en un metaanálisis donde solo se incluyen estudios observacionales, es decir solo puede deducirse asociaciones y no una relación causa efecto. Lo segundo, un consumo elevado y a largo tiempo de edulcorantes está desaconsejado.

