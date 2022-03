Oigamos a la calle y a las redes sociales: “Si esa jugada se producía en el arco de Gallese, no tengan la menor duda de que este árbitro -con brazos de Popeye- cobraba el gol para Uruguay, conchabado con el VAR”. “La directiva era que Uruguay pasara de frente y que el Perú se las viera como pudiera a la hora de enfrentar a Paraguay (@ensustrece)”. “Que sepa el mundo: Uruguay no nos ganó, Perú le empató. La Conmebol y la FIFA quedarán manchadas con este fraude, en la historia del fútbol mundial”. “Norma 10 de FIFA: El gol se genera cuando la pelota cruza la línea, en forma íntegra”.

“Hoy la tecnología permite apreciar con claridad lo acontecido y ojalá @TuFPF presente reclamo, mínimo situación amerita revisión (@deliamunozym)”. “¿Dónde anda el revendedor de entradas que no está en la FIFA haciendo sentir el peso dirigencial que no tiene. A Don Teófilo Salinas no le perpetraban este robo mundial”...

Y así por el estilo. Como dice el periodista Ivlev Moscoso, para Conmebol Perú es un equipo chico.