¡CREMA DESDE LA CUNA! Hace poco, Universitario de Deportes celebró su 99 aniversario futbolístico, y tiene la meta de festejar de manera espectacular su centenario el 7 de agosto de 2024. Este significativo día ha generado entusiasmo en futbolistas, figuras destacadas y sus apasionados seguidores. No obstante, la mayor emoción la siente Doña Zelmira, quien llegó a sus 100 años y bien podría ser considerada como la ‘primera hincha’.

En entrevista con Willax Deportes, la adulta mayor recordó la historia de la ‘U’, con la camiseta del equipo de sus amores, una corona y acompañada de toda su familia, Zelmira celebró sus 100 años de vida. La ‘primera hincha’ recordó que ha gritado los goles del legendario ‘Lolo Fernández’.

Doña Zelmira, la “primera hincha” de Universitario de Deportes

Doña Zelmira confiesa que su pasión por el fútbol y su amor por Universitario de Deportes comenzó desde muy joven cuándo tan solo era una niña. “ Empecé cuando todavía era jovencita, tenía por lo menos ocho años. No existía televisión, solamente radio ”, contó la adulta mayor para Willax.

“ La única radio que había era de la comisaría, que estaba en la Plaza de Huamachuco. Yo justo pasaba por allí para ir a la iglesia, a misa, y estaba llena la Plaza. Y comenzaron a gritar: Gol, gol del Lolo Fernández. Desde entonces, ese nombre se me quedó en la cabeza ”, agregó.

La fanática narró que sus máximos ídolos son Lolo Fernández, Germán Leguía y Héctor Chumpitaz. “ Desde esa época soy de la U y no he cambiado para nada ”, expresó Doña Zelmira. Además, la señora aprovechó el momento para saludar y hacer un pedido a Edison Flores. “ Orejitas, te mando un saludo y te felicito porque has regresado a la U, y quiero conocerte de cerca. Cariños a tu hijita también. ¡Y dale U! ”, dijo con emoción.

Doña Zelmira, la hincha de Universitario que acaba de cumplir 100 años.

