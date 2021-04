Jefferson Farfán debutó con gol en su regreso a Alianza Lima este martes ante Deportivo Municipal, propiciando la primera victoria de la Blanquiazul en la Fase 1de la Liga 1. Tras marcar el 1-0 definitivo de los ‘íntimos’, se declaró más que satisfecho y motivado.

“Estoy muy alegre, más contento por lo colectivo del equipo, que luchó y trabajó mucho. Creo que dimos todo y fuimos justos ganadores”, indicó la ‘Foquita’ luego de reencontrarse con las redes en el estadio Alberto Gallardo.

“Todos saben que no jugaba hace un buen tiempo, el equipo me ha recibido muy bien, me ha hecho sentir como en casa. Somos una linda familia y este es un tema de procesos, el equipo va a ir mejorando poco a poco, pero hay un grupo muy lindo”, agregó en diálogo con Gol Perú.

A pesar del tiempo que permaneció lejos de las canchas por lesión, se encuentra “cada vez mejor”, afirmó el delantero nacional. “Lo más importante es lo que uno da con el corazón”, aseguró.

El gol fue dedicado a todos ‘íntimos’ y para una persona en especial, afirmó Jefferson Farfán. “Fue para mi familia, para los hinchas aliancistas y para mi madre, que antes del partido hablé con ella y le dije que iba a marcar”, detalló.