No fue un buen día para Byron Castillo este domingo. El jugador del Barcelona SC, en el ojo de la tormenta por la denuncia que presentó la Federación de Fútbol de Chile ante la FIFA por el tema de la nacionalidad del deportista, pidió entre lágrimas su cambio en el partido ante Aucas, por la Primera Etapa de la Liga Pro de Ecuador.

El futbolista, afectado en sus emociones, rompió en llanto en plena cancha del Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, después de cometer una falta que desencadenó en penal a favor del rival y en gol del 2-0 parcial. Todo sucedió en los minutos de descuento del primer tiempo.-

Antes de ello, Castillo cometió otros errores que comprometieron al Barcelona SC. El momento más llamativo, sin embargo, ocurrió en los instantes finales. De acuerdo a la prensa ecuatoriana, el deportista dijo mirando al DT Jorge Célico: “sácame, sácame”.

El entrenador del ‘Torero’ atendió el pedido y decidió reemplazar a Byron Castillo. Pedro Pablo Velasco tomó su lugar en el inicio del complemento.

Del tema, precisamente, habló Célico en conferencia de prensa. “Castillo es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos. No de ustedes, particularmente, ni de otros periodistas. De los tiempos modernos. El chico tiene una carga emocional muy difícil de sobrellevar. Es más, para mí es admirable que se ponga a entrenar”, comentó el estratega.

Por otro lado, Célico explicó por qué no sustituyó a Castillo antes del penal. “Seamos un poquito más dóciles, todo el mundo. Yo cuando veía hoy lo que pasó me dio mucha pena. Por eso, no sale antes. Yo hago calentar a Pedro Pablo (Velasco), más o menos en el minuto 32, 33, pero no hago el cambio porque sabía que era un golpe mortal. De ahí, viene el penal”, indicó.

Por último, el DT envió un mensaje a la prensa e instó a que se trate con más cuidado temas delicados, como en el que está involucrado Byron Castillo, por quien la Federación de Chile ha presentado alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden al jugador la nacionalidad ecuatoriana.

“Prefiero quedarme con la faceta de ser humano, de pensar en los jugadores y no estar pensando en un simple resultado. Les pido que hagamos el tratamientos de los temas con más cuidado, hay un ser humano detrás de cada uno. Hay cosas que duelen y hay que tratar de ayudar. Byron tiene una carga emotiva muy difícil de sobrellevar y es admirable cómo lo está haciendo”, sentenció.