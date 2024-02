El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, confirmó que Paolo Guerrero jugará durante todo el 2024 con el club deportivo Universidad César Vallejo. Además, destacó que se garantizará su seguridad y enfatizó que el delantero será muy bien recibido en Trujillo.

“ Creo que la clave ha sido que nosotros como club vamos a estar más pendientes de Paolo; es decir, le daremos seguridad y tranquilidad . Paolo se va a acostumbrar en Trujillo y estoy convencido de que va a ser la persona más querida de Trujillo, porque él se ha ganado el corazón de los trujillanos y de todos los peruanos. Yo creo que él va a sentirse bien”, afirmó en RPP.

Acuña adelantó que Guerrero viajará este jueves a primera hora en un avión privado junto a su hijo Richard. Por la tarde, realizará su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros en la Universidad César Vallejo.

“ El día de mañana van en un avión privado a Trujillo temprano . Richard (Acuña) va a acompañar a Paolo a visitar todo Trujillo, a indicarle donde va a vivir y en la tarde va a comenzar a entrenar”, anunció.

“Me da mucho gusto de que él tiene ganas de jugar, que esté entusiasmado de jugar mañana. El lugar donde va a vivir es muy tranquilo. Si bien es cierto hay asaltos, robos, no es de ahora sino que ha habido descuido ”, precisó.

El gobernador regional de la Libertad aclaró que el contrato con el delantero de 40 años se mantendrá tal como fue firmado. Sin embargo, señaló que en todas las negociaciones no conversó directamente con el futbolista, sino que fue su hijo Richard quien lo hizo.

“ Para nosotros es un honor y creo que va a ser parte de la historia del equipo tener a Paolo. Yo me siento contento y justo hablaba antes: me alegra, porque yo nunca me imaginé que, creando a la Vallejo ahora, hoy se ha hablado del equipo y Paolo, eso es bueno porque indirectamente se ha impulsado el deporte más importante que es el fútbol ”, aseguró.

César Acuña señaló que las primeras investigaciones sobre las amenazas a la madre de Paolo Guerrero indican que provienen de Lima, desmintiendo así las especulaciones iniciales que apuntaban a Trujillo.

“Ayer el general de la Policía Nacional, de la región La Libertad, ha dicho que en las investigaciones que se han hecho revelaron que las llamadas vienen de Lima. Entonces creo que acá tienen una función fundamental la PNP, después de todo están a la expectativa de este caso de la mamá de Paolo y creo que por el bien de él y los peruanos se tiene que saber”, sostuvo.

Paolo Guerrero oficialmente es ‘poeta’

Después de una larga conversación con el presidente el club deportivo, Richard Acuña, el delantero Paolo Guerrero confirmó finalmente su participación con la UCV en la Liga 1 Te Apuesto. El club norteño emitió un comunicado oficial el miércoles por la noche.

“ Luego de una serie de conversaciones sostenidas entre el presidente Richard Acuña Núñez y nuestro futbolista Paolo Guerrero Gonzales, se ha podido llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, por lo cual, en las próximas horas nuestro jugador se unirá al primer equipo profesional, a fin de ponerse a disposición del comando técnico ”, se lee en el comunicado.

“El club reconoce que en las últimas semanas se produjeron amenazas reales a la integridad de la familia de Paolo, lo cual significó la razonable duda sobre darle continuidad al contrato suscrito. El club expresa las disculpas por cualquier distorsión que hubiera podido dar sustento a dicha versión. Y del mismo modo, se reconoce que se ha dejado en claro el sentido de cualquier expresión malinterpretada”, agrega.

