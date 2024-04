En partido muy disputado de la Copa Libertadores que estuvo para cualquiera, aunque con polémica de un gol anulado a Alex Valera y un penal sin cobrar a favor de los peruanos, Universitario de Deportes empató de visita en Barranquilla (Colombia) con Junior.

El 1-1 en el partido por el Grupo D de la Copa Libertadores que se jugó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez es en teoría un buen resultado para la “U”, aunque deja un sinsabor porque se pudo ganar al local Junior.

El resultado mantiene a Junior y a la “U” adelante, con 4 puntos, con los colombianos de líderes por diferencia de goles, y a la expectativa a LDU y Botafogo, que se enfrentan en Quito.





Abre el marcador

Corría el minuto 22 cuando un centro terminó con un remate del central Marco “Faraón” Saravia que se estrelló en el travesaño y en el rebote el capitán Aldo Corzo cabeceó para abrir el marcador en el primer ataque directo al arco por parte del equipo peruano.

Así salió a la cancha la "U", el más campeón del Perú (Foto: Universitario de Deportes)

Gol y gol

Universitario de Deportes pudo ampliar su ventaja con el disparo de lejos del chileno Rodrigo Ureña, que al minuto 33 atajó el uruguayo Santiago Mele, arquero del “Tiburón”.

Sin embargo, al minuto 44 Junior empató con un pase filtrado de Enamorado el goleador Carlos Bacca, quien eludió al portero Sebastián Britos y habilitó a Caicedo que empujó el balón que tocó al parante derecho e ingresó.





Reconciliación

En el caso de la “U”, la forma en que se jugó y no haber perdido logró que la hinchada crema se reconcilie con tres integrantes del equipo que han venido siendo criticados: los delanteros Alex Valera y Diego Dorregaray -que ingresaron en la segunda etapa y lo hicieron muy bien- y el entrenador Fabián Bustos, quien movió bien sus piezas y paró un equipo con un correcto planteamiento, muestra de su sapiencia.

Dorregaray lo hizo bien en su mejor partido con la "U", cuyos hinchas en redes lo aplauden y alientan. (Foto: AFP)





Polémicas

El propio Valera protagonizó la jugada polémica del partido cuando recibió un pase en el área del extremo Andy Polo y mandó el balón al fondo, un gol que fue anulado con el VAR por una mano del delantero, que no consideró que un defensa colombiano antes la habría tocado y desviado. Antes hubo un aparente penal a favor de la “U” que no fue cobrado.

En la próxima jornada, Junior recibirán el 23 de abril en Barranquilla a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, mientras que un día después Universitario visitará a Botafogo en Río de Janeiro (Brasil).





Habla el DT

Fabián Bustos declaró: “Enfrentamos a un gran rival, tiene un gran trabajo, viene de ganar en Río de Janeiro que no es fácil, creo que fue un partido intenso, donde tuvieron la posesión, tuvimos situaciones puntuales clara. Creo que si hubiera habido un ganador, pudimos ser nosotros, pero el empate es justo por el desarrollo del juego. Empezamos flojos, ellos estuvieron mejor, encontramos el gol y tuvimos pasajes superiores a ellos y nos fuimos quedando. Enfrentamos a un rival que sabe jugar, que tiene un gran entrenador y que será un rival difícil para todos”.





“Orejas” valora empate

Edison Flores indicó: “Es un punto que valoramos mucho, en base al esfuerzo que hicieron todos mis compañeros. Nos vamos con la sensación de que se pudo ganar. Estos partidos de Copa siempre se luchan hasta el último. Así como tuvieron sus ocasiones, nosotros también, sabíamos que sería así, teníamos nuestras armas para hacer daño. Creo que fue un partido parejo, duro y nos llevamos un punto importante de aquí de Barranquilla”.





Dorregaray vio gol

Diego Dorregaray, quien jugó bien, dijo: “Me sentí bien con Valera, nos tocó entrar y darle empuje al equipo. Le pregunté si la había tocado (en el gol anulado), me dijo que no. No le he visto aún, pero para mí fue gol”.





Concha destaca punto

“El equipo hizo un gran partido, hasta tuvimos para ganarlo. Sabemos que la Copa Libertadores es difícil y creo que un punto de visita suma”, declaró Jairo Concha.

Saravia se batió en la defensa con la tradicional garra crema (Foto: AFP).





Se quiso ganar

Aldo Corzo, el capitán, vio las ganas de vencer.

“Me voy contento porque el equipo quiso ganar y sentí que jugamos un poco mejor que ellos”, aseveró en de la “U”.





Alianza Lima, hoy

En tanto, Cerro Porteño y Alianza Lima se enfrentan por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, en la Nueva Olla, desde las 5 p.m (hora del Perú) de este miércoles 10 de abril.

En la primera fecha, Cerro Porteño cayó 0 a 1 ante Colo Colo en el Monumental David Arellano. También en la fecha anterior, Alianza Lima empató de local 1-1 ante Fluminense.





