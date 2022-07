La vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United en el 2021 generó gran expectativa, pero todo apunta a que la relación finalizará para la temporada 2022-23. El goleador no se unió a la pretemporada del club inglés, explicando que tiene temas personales por resolver, y los rumores sobre su cambio de equipo aumentan: ahora PSG se unió a la lista de posibles destinos.

En una reciente publicación, Le Parisien reveló que Jorge Mendes, representante de ‘CR7′, tuvo un contacto con la institución que preside Nasser Al-Khelaïfi. El enlace sirvió para que mánager ofrezca los servicios del futbolista de 37 años al millonario conjunto francés.

Si bien la propuesta parece ser atractiva para París Saint-Germain, que tiene a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé en sus filas, la posición hasta ahora ha sido negativa. Según asegura AS, la directiva tiene como prioridad aligerar la plantilla, dado que eso significará una importante reducción de gastos.

No obstante, no está descartado que PSG pueda buscar el fichaje de Cristiano Ronaldo, teniendo en cuenta que Nasser Al-Khelaïfi siempre lo ha querido en el club. Por ahora, se esperan novedades en la delegación parisina en los próximos días, puesto que ya se trabaja en la salida de jugadores que no contarán para Christophe Galtier.

Recordemos que el deseo de ‘CR7′ es disputar la Champions League y pelear por el título, circunstancia que no ocurrirá con Manchester United: el equipo solo accedió a Europa League. Pese a que el entrenador Erik Ten Hag lo desea para la campaña con los ‘Red devils’, el delantero luso no ha cambiado su postura.

Cabe mencionar que Cristiano Ronaldo fue el goleador de los ‘Diablos Rojos’ en la Premier League anterior, con 18 anotaciones en total; mientras que en la Liga de Campeones consiguió seis celebraciones en siete encuentros. A pesar del buen rendimiento que tuvo astro del fútbol, el nivel colectivo fue un gran déficit en el curso 2021-22.